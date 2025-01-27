«Благоприятный союз»: Тимоти может сделать предложение Валентине Ивановой в этом году
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Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опровергла слухи о помолвке сына и модели Валентины Ивановой. При этом шансы на брак в будущем высоки, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.
По ее словам, официальный союз возможен, если Иванова будет готова проявлять заботу, терпение и быть опорой для Тимати.
Карты Таро указали Королевой, что свадьба произойдет в неожиданный момент, вероятно, в течение ближайшего года. Благоприятные для брака обстоятельства должны сложиться естественным образом.
«Союз будет очень благоприятным, с большим количеством радости, поддержки и взаимопонимания. Выпала идеальная карта для брака, предвещающая крепкие отношения», — заключила таролог.
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