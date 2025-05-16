Бохо эстетика и стилистика 70-х: какие наряды стоит выбрать девочкам на выпускной — тренды 2025 года

При подготовке к выпускному вечеру в 2025 году девочкам стоит обратить внимание на брючные костюмы в светлых оттенках. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил российский стилист Даниил Грачев.

«Выпускной — первое важное, торжественное событие в жизни, поэтому хочется разодеться в пух и прах. Но я бы не рекомендовал этого делать, однако сомневаюсь, что многие к этому прислушаются», — подчеркнул специалист.

По мнению Грачева, юным выпускницам не стоит тратить баснословные деньги на свои наряды, лучше обратить внимание на то, что потом можно добавить в свой повседневный гардероб.

«Я настоятельно рекомендую на покупку платьев не тратить какие-то колоссальные деньги, не брать кредиты, не трепать нервы родителям, а все-таки выбрать такие вещи, которые потом можно будет интегрировать в повседневный гардероб». — отметил стилист.

В первую очередь стоит обратить внимание на брючные костюмы в светлых оттенках, к примеру, в бежевом или пудровой розы, добавил он.

«Я бы обратил внимание на брючные костюмы, которые могут смотреться нарядно благодаря аксессуарам. Что касается платьев, то сейчас в моде бохо-эстетика, эпоха 70-х, такая вот стилистика бренда Chloé, и она как раз неплохо подходит юным девушкам. Это не какие-то жесткие вещи, а наоборот — более легкие, летящие, воздушные, с рюшами и воланами в пастельной цветовой гамме, возможно, с каким-нибудь легким принтом», — выразил мнение фэшн-эксперт.

Кроме того, стилист призвал отказаться от откровенных нарядов на выпускной вечер.

«Я бы отказался от тяги к голым платьям. Мне кажется, это просто неуместная история и не соответствует ни возрасту, ни месту, ни ситуации», — считает Грачев.

Говоря об аксессуарах, эксперт обозначил тренд на тонкие украшения.

«Я бы обратил внимание на тонкие украшения: кольца и браслеты, не перетягивающие внимание на себя. Не такие вот броские, кричащие, а наоборот более спокойные. Также можно сделать акцент на волосах: возможно, заколка или ободок, который сейчас очень актуален. Такие варианты представлены брендами Chanel и Dior», — заключил Грачев.

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