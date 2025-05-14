Сколько стоит собрать ребенка на выпускной в Подмосковье в 2025 году
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Май — сезон подготовки к выпускным. Родители школьников закупают наряды, бронируют салоны красоты и сдают деньги на банкет. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» посчитал, во сколько обойдутся костюмы и платья для 11-классников в Московской области.
Девочка: наряд, красота и аксессуары
По данным крупных маркетплейсов и салонов аренды, подготовка девочки к выпускному обходится дороже, чем мальчика. Основные траты — на платье, обувь и салонные процедуры:
- Платье — от 6 до 30 тысяч рублей.
- Обувь — от 5 тысяч рублей.
- Прическа и макияж — от 3 до 5 тысяч рублей каждый.
- Маникюр — от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
- Аксессуары (сумочка, украшения) — от 3 тысяч рублей.
Итого: от 18,5 до 45 тысяч рублей в зависимости от выбора брендов и услуг.
Мальчик: костюм, обувь и стрижка
Подготовка юноши к выпускному, как правило, менее затратна, но тоже требует вложений:
- Костюм — от 10 до 15 тысяч рублей.
- Рубашка — от 2 до 4 тысяч рублей.
- Обувь — от 3 тысяч рублей.
- Стрижка (барбершоп) — от 2 до 3 тысяч рублей.
Итого: от 17 до 25 тысяч рублей.
Как сэкономить
- Платье или костюм напрокат: от 4 до 5 тысяч рублей.
- Макияж и укладка своими руками: сэкономят до 10 тысяч рублей.
- Бюджетные покупки через маркетплейсы.
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