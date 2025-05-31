Боялись не поступить и подвести близких: стало известно, что 43% москвичей сталкивались со стрессом перед ЕГЭ

Во время экзаменов 43% москвичей испытывали стресс и лишь 6% обращались за помощью к психологу, выяснили аналитики «Авито Услуг» и образовательной платформы «Умскул», опросив свыше 11 тысяч жителей столицы разных возрастов. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Со стрессом во время экзаменов сталкивались чуть меньше половины респондентов (43%), а 12% испытывали сильную тревогу. Для каждого четвертого москвича период сдачи ЕГЭ и ОГЭ ассоциируется с бессонными ночами, показали данные опроса. Главный страх москвичей связан с провалом и неудачей в поступлении (47%). Кроме того, жители столицы признались, что переживали из-за чувства неуверенности на экзаменах (24%), неопределенности будущего (27%), боялись подвести близких и не оправдать чужие ожидания (20%).

Выпускники 2025 года отметили, что столкнулись с эмоциональным выгоранием перед аттестацией (38% — в сильной степени, 36% — в умеренной). Усугубляет состояние школьников недостаток сна: 41% девятиклассников и 39% одиннадцатиклассников спят всего по 5-6 часов в сутки в период подготовки. Справляться со стрессом им помогают любимая музыка (58%) и разговоры с друзьями и близкими (47%).

Несмотря на трудности в период сдачи ЕГЭ, лишь 6% опрошенных обращались за помощью к психологу. Согласно статистике, 20% взрослых респондентов, давно сдавших экзамены, заявили, что психологическая поддержка очень важна для подростков, так как стресс в этом возрасте критически высок. При этом они сами редко обращались к терапии во время экзаменов, потому что было просто не принято (37%), 33% вспоминают, что не нуждались в консультациях психолога, но считали полезным обсуждать переживания с близкими.

Бывшие московские выпускники посоветовали бы себе в молодости верить в себя на экзаменах (24%) и не переживать в случае провала (20%), а также не воспринимать все слишком серьезно (9%) и просить помощи при необходимости, ведь испытывать трудности — это нормально (7%).

Ранее стало известно, что в Подмосковных храмах совершаются молебны для учащихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ.