«Церковь создала специальный молебен»: священник рассказал, кому молиться об успешной сдаче экзаменов

Бог помогает нуждающимся даже на экзаменах, но важно полагаться еще и на себя, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священнослужитель Владислав Береговой. Ранее стало известно, что в Подмосковных храмах совершаются молебны для учащихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ.

По словам священнослужителя, экзамен — дело трудное, часто решающее, поэтому самое правильное перед тем, как его сдавать — это попросить Господа о помощи в преодолении трудностей.

«Особенно в тех моментах, которые, возможно, не удалось подготовить достаточно хорошо. Идя навстречу всем учащим и учащимся, два года назад Русская Православная Церковь создала специальный "Чин молебного пения пред экзаменами", который вы можете попросить отслужить любого батюшку в храме», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также об успешной сдаче экзаменов молятся преподобному Сергию Радонежскому, добавил священнослужитель.

«У него самого были проблемы с учебой, которые он преодолел с Божией помощью. Можно молиться Нестору Летописцу, святой мученице Татиане, как покровительнице студенчества, и святителю Николаю Чудотворцу, потому что ему вообще во всех нуждах молятся. Если вы поступаете в медицинский, можно помолиться святым врачам. Например, святителю Луке Крымскому. В юридический — святым мученикам-юристам Маркиану и Мартирию», — отметил отец Владислав.

Кроме того, перед экзаменом стоит прочитать молитву Святому Духу «Царю Небесный». По словам священника, она короткая и ее легко запомнить.

«Однако помните, что молитва не заменяет личных усилий: "Вера без дел мертва" (Иак. 2:26). То есть, молиться — хорошо, но и учиться необходимо. Бог помогает учащимся, а не решает задачки за них. Загружать в сознание знание математики и кунг-фу, как Нео в "Матрице", вам никто не будет. Бог помогает нам не без нас», — заключил священнослужитель.

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