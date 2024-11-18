Более 200 заболевших: чем опасен вспыхнувший в Чувашской Республике норовирус

«То есть, придя с улицы, нужно обязательно вымыть руки. Это стандартные меры профилактики любых вирусов. Обычно заболевание возникает через 12-48 часов после контакта с термически плохо обработанной пищей или больным человеком. Лечение подразумевает обычную терапию кишечных инфекций: противовирусные препараты, пробиотики. При тяжелом течении заболевания проводится инфузионная терапия», — заключил Осипов.