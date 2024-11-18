Более 200 заболевших: чем опасен вспыхнувший в Чувашской Республике норовирус
Врач Осипов: школьники из Чувашии могли отравиться из-за нарушений в столовой
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Более 200 детей отравились в школьной столовой в Чувашской Республике. У школьников Новочебоксарска выявили норовирус. Большинство учащихся имеют легкую форму заболевания, но 6 детей все еще госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Среди симптомов вируса отмечаются: повышение температуры, резкая слабость, рвота, жидкий стул и ломота в теле. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больниц Андрей Осипов.
«Норовирус вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, обычно имеет сезонность: поздняя осень и зима. Передается вирус контактно-бытовым путем, пищевым или воздушно-капельным. Пищевое заражение возможно при нарушении правил термической обработки продуктов», — заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Бытовым путем, по словам специалиста, человек может заразиться норовирусом, если не соблюдает гигиенические нормы.
«То есть, придя с улицы, нужно обязательно вымыть руки. Это стандартные меры профилактики любых вирусов. Обычно заболевание возникает через 12-48 часов после контакта с термически плохо обработанной пищей или больным человеком. Лечение подразумевает обычную терапию кишечных инфекций: противовирусные препараты, пробиотики. При тяжелом течении заболевания проводится инфузионная терапия», — заключил Осипов.
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