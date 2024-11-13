Врач Тараско рассказала, кому протеиновые батончики есть запрещено

При похудении лучше обращать внимание на протеиновые батончики на основе сыворотки и с сахарозаменителями в составе, посоветовала врач-диетолог Анастасия Тараско. Некоторые батончики изготовлены из орехов и сухофруктов, другие сделаны на основе гидролизата молока, в связи с чем у них отличаются не только состав, но и калорийность, отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При отсутствии цели похудеть можно выбирать протеиновые батончики на свой вкус. Однако стоит помнить, что спортивное питание обогащено белком, количество потребления которого регламентировано в зависимости от пола, возраста, физической активности и хронических заболеваний, уточнила врач.

«Мало потреблять белок, нужно его хорошо усвоить, для этого необходимы витамины и калории. Растительный белок усваивается хуже, животный чуть лучше», — подчеркнула Тараско.

Протеиновые батончики могут стать частью рациона на ряду с другими белковыми продуктами, но они не должны вытеснять нормальное здоровое питание и заменять стандартные приемы пищи. Диетолог уточнила, что батончики и любые другие вспомогательные продукты лишь позволяют сбалансировать рацион. Злоупотреблять ими не стоит, при желании достаточно съесть не больше одной штуки в день. Содержащиеся в здоровом перекусе сахарозаменители также имеют ограничения — при высокой концентрации они способны вызвать нарушения работы ЖКТ: диарею или вздутие.

Тараско посоветовала осторожно относиться к протеиновым батончикам людям с заболеваниями почек и при индивидуальной чувствительности к компонентам в составе продукта. Кроме того, диетолог не рекомендовала давать подобное угощение детям, для них это будет большой нагрузкой.

«Батончики не подходят в период обострения хронических заболеваний ЖКТ или острых заболеваний», — заключила врач.

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