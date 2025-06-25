Болезнь или ошибки в воспитании: раскрыты причины странного поведения дочери Успенской, живущей затворницей в Крыму

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, уже не раз становилась объектом внимания в медиапространстве. Она появлялась перед СМИ в неприглядном виде, пропадала, а потом резко объявлялась. Теперь 45-летняя Татьяна живет затворницей в Крыму и планирует стать матерью. Столь неоднозначное поведение дочери Успенской обусловлено ее желанием привлечь внимание матери, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

Психолог подчеркнула, что Татьяна проживает яркую жизнь, но очень неоднозначную: то она одна личность, то кардинально другая, то она художница, то хочет посвятить себя материнству.

«То это беззубый, лысый человек, на которого страшно смотреть, то это писаная красавица. Если делать анализ с психологической точки зрения, то мы придет к тому, как ее воспитывали и в какой среде она жила. Генетику отрицать не стоит, потому что всегда есть фундамент, который определяет структуру личности, но ее можно структурировать и дальше. Так, как считают правильным родители», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, это поведение Татьяны связано с тем, что на нее активно обращался взор родителей, в частности Любови Успенской. Даже сейчас певица превозносит дочь до небес на камеру, делает ей комплименты и говорит, какая она прекрасная.

«Я думаю, что с детства то ничего и не изменилось. Были даже какие-то элементы тренинга, который она устраивала дочери — опять же на камеру, чтобы продемонстрировать, как она ее любит и как она в нее вкладывается и энергетически, и душевно. Все это было сделано для зрителя», — пояснила Абравитова.

Фото: [ соцсети ]

Если мать не привлекает к ней внимание, люди вовсе забывают о Татьяне. Никто не знает, где она и что делает.

«По-видимому, этого допускать нельзя в ее случае. Там появлялись уже элементы спутанного сознания. Тут тоже надо разбираться, с чем они были связаны: либо это какой-то психиатрический диагноз, либо, возможно, применение каких-то веществ», — добавила психолог.

Кроме того, Успенская явно занималась воспитанием дочери очень активно, причем по образу и подобию своему, отметила Абравитова.

«Отсюда и желание вытащить ее в медиапространство и продемонстрировать, заявить о ней как о креативном человеке. Она, кстати, и является креативным человеком — она пишет картины и дружит с музыкой. Но ведь она сама должна решить, чего хочет», — подчеркнула психолог.

С другой стороны, продолжила она, Успенская, по-видимому, долгое время не обращала внимания на свою дочь.

«То есть, все дело было в настроении. И, конечно, даже моменты, когда Плаксина сотрудничала со СМИ, демонстрировала себя в неприглядном виде, взывала к матери или говорила о ней что-то нехорошее — это привлечение к себе материнского внимания любыми способами. Видимо, в детстве она тоже этим грешила, потому что иначе никак. У нее не получалось привлечь внимание чем-то позитивным, поэтому негативное вышло на первый план», — объяснила психолог.

По косвенным признакам, продолжила эксперт, у Плаксиной может быть СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперреактивность.

«Такой диагноз может поставить только психиатр, либо врач-невролог. Я не берусь ставить такие диагнозы, но это тоже может быть. Представьте, сколько мы не видели и чего мы не знаем, но уже даже то, что мы видели и знаем, говорит о том, что у этого человека не все в порядке в душе. Возможно, что и в психике, но на это есть специалисты. Если, например, она уже наблюдается или будет обращаться, то, конечно, они разберутся детально и окажут профессиональную помощь», — продолжила психолог.

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