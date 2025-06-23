«Сексуально-эротический элемент»: выяснилось, что скрывается за страстным поцелуем Бузовой и Киркорова

Ольга Бузова и Филипп Киркоров оказались в центре внимания из-за весьма интимного видео, снятого на концерте Димы Билана. На кадрах видно, что оба артиста по очереди облизывают палец Ольги, а после целуются. Психолог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подобная выходка создана исключительно для зрителя.

Эксперт отметила, что оба артиста — мастера эпатажа, поэтому то, что они делали на концерте Билана, — это пиар.

«И, конечно же, проявление их чрезмерно креативной натуры, когда хочется проявляться, в том числе и таким образом. Ведь здесь еще запускается и интрига. Поэтому, рассматривать это как любовь в чистом виде, когда мужчина и женщина любят друг друга, смысла нет», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, на это нужно посмотреть, как на игру и творчество, как на пиар и привлечение к себе внимания.

«Конечно, оно привлечено. Они прекрасно понимают, что даже если будут находиться где-то в углу без света и за шторой — все равно люди увидят, потому что внимание к ним уже привлечено и людям интересно, что происходит. Сейчас они воспользовались песней Димы Билана и, когда она звучала, решили таким образом ее интерпретировать», — добавила Абравитова.

В данном случае это действие, которое может выглядеть, как любовное. Тем более, продолжила психолог, что это не просто какой-то поцелуй или обычные объятия.

«Это даже поцелуем, наверное, назвать нельзя. Это уже элемент сексуально-эротический. Я бы даже сказала в какой-то степени и порнографический. Конечно, если бы это были просто какие-то люди и на концерте так сделали, было бы все понятно — страсть, любовь и романтика проявляют себя до такой степени, что люди не могут удержаться, но будем помнить, что все-таки это Киркоров и Бузова, поэтому — все для зрителя. Для того, чтобы потом это тиражировалось и о них говорили», — заключила психолог.

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