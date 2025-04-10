Больше 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье на Пасху

На Пасху в 2025 году в Москве и Подмосковье ожидается комфортная теплая погода до +20 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, накануне Пасхи, в субботу, 19 апреля, по всей Московской области ожидается очень теплая погода с температурой воздуха до +20…+22 градусов.

«Будет малооблачно, достаточно солнечная погода без осадков. В воскресенье температура будет контрастная. В Москве +16…+18, а в северных районах +14…+16 градусов», — сообщил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В разгар дня, продолжил он, в южных районах Московской области снова ожидается +19…+21 градус.

«В этот день ожидается переменная облачность. В первой половине дня везде без осадков, а во второй половине дня в западных и южных районах Московской области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. К этим районам можно отнести районы городского округа Шатура», — добавил Ильин.

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