Настоящее лето: погода в майские праздники порадует жителей Москвы и Подмосковья

Майские праздники в 2025 году порадуют жителей Москвы и Московской области аномально теплой погодой. Подробный прогноз на праздничные дни интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первые числа месяца, по прогнозу эксперта, ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.

«С начала мая и далее ожидается около +15…+20 градусов. Дотянет ли такая температура до 9 мая, пока сказать сложно. Возможно, к тому времени начнется период похолодания», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С 8 по 11 мая температура будет понижаться до +7…+12 градусов, а после небольшого периода похолодания, продолжил эксперт, ожидается новый всплеск тепла.

«После второй волны праздников снова ожидается теплая погода. В середине мая температура воздуха поднимется до +13… +19 градусов. Далее снова будет около +20 градусов и выше», — заключил Ильин.

Ранее эксперт раскрыл, какой будет погода в Москве и Подмосковье в апреле.