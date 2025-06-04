Больше не Шайло: выяснилось, почему старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от имени и фамилии

Старшая дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли решила сменить имя и фамилию, поскольку чувствовала, что это не дает ей возможность проявить свое «я» полноценно. Об этом заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Ольга Трухан.

«Написать новую историю»

Ранее издание Hello сообщало, что Джоли-младшая посетила показ новой коллекции дизайнера Изабель Марант, где в официальных материалах для прессы она была указана как Ши Джоли. Как считает психолог Трухан, на этой есть несколько причин: одна из них связана с тем, что девушка не чувствовала себя собой.

«То есть меня нет, я вот себя не чувствую. Есть иллюзия, что если я сейчас поменяю имя, то от чего-то я откажусь, жизнь пойдет по-новому. Были в психологической практике люди, которые меняли имя, фамилию, они наделяли это какой-то силой, чтобы это действительно меняло их ход событий. Они думали, что другое имя поможет начать писать новую историю», — отметила специалист.

Психолог привела в пример похожую практику православных монахов. Когда они попадают в монастырь, то происходит постриг [обряд посвящения в монашество в христианстве].

«Я убираю из своей прошлой жизни всю накопившуюся информацию», — подчеркнула Трухан.

Как отметила эксперт, такое решение может быть связано и с внутренней обидой ребенка на родителей.

«Я как-то обиделась и у меня есть определенные переживания. Я не принимаю его [отца] поступок. То есть, это смена образа жизни, отказ от травмирующего прошлого, некая такая трансформационная точка», — заключила Трухан.

История любви, семьи и развода Джоли и Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт — одна из самых громких и драматичных пар Голливуда. Съемки, свадьба, шестеро детей, развод, скандалы и суды — эта история уже вошла в хроники шоу-бизнеса.

Фото: [ Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит». Режиссер Д. Лайман. 2005 год ]

В 2005 году — Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Вскоре Питт расстался с Дженнифер Энистон, и пара начала жить вместе. Спустя почти 10 лет совместной жизни они поженились. Церемония прошла во Франции, в их поместье Шато Мираваль.

Однако уже в 2016 году Джоли подала на развод. Поводом стал инцидент в частном самолете: по словам актрисы, Питт находился в состоянии алкогольного опьянения и повел себя агрессивно по отношению к ней и детям. В 2019 году брак был официально расторгнут. С тех пор продолжаются судебные споры — особенно из-за опеки над детьми и винодельни Шато Мираваль.

Шестеро детей Джоли и Питта

Биологические дети

Шайло Нувель Джоли-Питт — родилась 27 мая 2006 года в Намибии. В 2024 году официально подала документы на отказ от фамилии Питта и сменила имя на Шайло Джоли.

Нокс Леон Джоли-Питт — родился 12 июля 2008 года во Франции. Близнец Вивьен.

Вивьен Маршелин Джоли-Питт — родилась 12 июля 2008 года. В детстве снялась вместе с матерью в фильме «Малефисента». В 2024 году, как и Шайло, убрала из имени фамилию отца.

Приемные дети

Мэддокс Шиван Джоли-Питт — родился в Камбодже, усыновлен Джоли в 2002 году. Позже официально усыновлен Питтом. Обучался в Южной Корее.

Захара Марли Джоли-Питт — родилась в Эфиопии, удочерена Джоли в 2005 году. Брэд Питт стал ее официальным отцом в 2006 году. Сейчас учится в колледже. Также отказалась от фамилии отца.

Пакс Тхиен Джоли-Питт — родился во Вьетнаме, усыновлен Джоли в 2007 году. Питт официально усыновил его в 2008 году. В 2023 году СМИ писали, что Пакс не поддерживает отношения с отцом.

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