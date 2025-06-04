«Выходила замуж не по большой любви»: стала известна причина развода Яны Кошкиной после 1,5 лет брака

Актриса Яна Кошкина заявила, что развелась с мужем Анатолием Черкасовым после полутора лет брака. Она отметила, что расставание было обоюдным и без взаимных претензий. Психолог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что возможной причиной развода стало то, что Кошкина «заскучала внутри брака». Что известно о бывшем супруге актрисы и их личной жизни до союза — в материале.

Причина развода

По словам психолога, вряд ли Яна Кошкина выходила замуж по большой любви или страсти. Скорее, это был эксперимент — почему бы не побывать замужем и не разнообразить свою жизнь.

«Может, это грубый пример, но как в супермаркете — пришла, посмотрела, чем здесь торгуют. И, конечно, она заскучала внутри брака. В сравнении оказалось, что вне брака жить гораздо интереснее, свободнее, ярче. Ей не хватало в браке, потому что там она затосковала по свободе, и будучи в браке, будучи официальной женой, все равно приходится соблюдать определенные правила и социально приемлемое поведение», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог отметила, что Яна Кошкина сделала абсолютно правильный выбор, выйдя из брака.

«Потому что не нужно себя обманывать, не нужно обманывать вторую половину. Конечно, когда приходишь в такие точки и понимаешь, что это не тот человек и не та судьба, которую хочется прожить, не то состояние, если хочется освободиться — нужно это делать. Нужно отпускать человека рядом с собой и себя. Идти другим маршрутом, потому что нет смысла удерживать брак», — продолжила Абравитова.

Если Яне хочется нового этапа, если нет любви и привязанности, если вторая половинка воспринимается как приятель или друг — нужно выходить из союза, отметила она.

«Я думаю, девушка она яркая, не только внешне, но и по характеру. Она талантливая, харизматичная и найти таким девушкам свою достойную вторую половину достаточно непросто. Но я надеюсь, что у нее все получится и впереди все самое интересное», — заключила психолог.

Фото: [ соцсети ]

Жизнь до брака

Информация об уже бывшем супруге Яны Кошкиной крайне скудная. Свадебная церемония прошла в обстановке строгой секретности, и данные о ней просочились в прессу лишь спустя несколько дней. Позже выяснилось, что Анатолий Черкасов — выходец из обеспеченной семьи, владеющей крупными активами в сфере недвижимости. Он далек от мира кино и телевидения. Совместно с известным шоуменом Гариком Харламовым Анатолий владеет долей в популярном караоке-клубе, расположенном в престижном районе Жуковка, который часто посещают знаменитости.

До брака, в 2016 году, актрисе приписывали романтические отношения с известным продюсером Игорем Крутым, однако эти слухи не получили никакого подтверждения. Летом 2019 года появились подозрения о связи Кошкиной с женатым комиком Гариком Мартиросяном, даже ходили слухи о ее беременности. Одно из изданий сообщило, что юморист преподнес Яне в подарок квартиру в самом центре Москвы. Подобные домыслы сначала вызывали у Кошкиной улыбку, но впоследствии она решила положить конец этим сплетням. Теперь же актриса снова находится в положении «свободна».

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