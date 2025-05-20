Борьба за жизнь: в Подмосковье спасают сбитого лося, который провел на обочине почти сутки

В Подмосковье всеми силами пытаются спасти сбитого в районе Истры лося. При содействии правительства региона животному оказывают необходимую медицинскую помощь. Что известно об истории спасения лося — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Происшествие на дороге

Лосенок с травмированными конечностями был обнаружен возле дороги недалеко от коттеджного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Сохатого сбили вечером 18 мая, около 20 часов. Животное почти сутки пролежало на обочине, пишет «Российская газета».

Лосю ввели обезболивающее и планировали отвезти в Лосиный остров, но в процессе транспортировки маршрут был изменен в пользу ветклиники из-за начавшегося воспаления, вызванного длительным пребыванием на обочине, сообщает mk.ru.

Заключение врачей

Ветврачи констатировали у лосенка сильное истощение и понижение температуры тела до 35 градусов. Была проведена обработка ран, поставлена капельница с раствором и витаминами, после чего началась подготовка к операции, сообщает телеграм-канал SHOT. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Рогатому пациенту проведут остеосинтез — процедуру восстановления сломанных костей с использованием металлических фиксаторов. В дальнейшем планируется перемещение животного в центр реабилитации диких животных в Лосином острове.

Фото: [ t.me/gumvd50 ]

Ответственность водителя

Прокуратура Московской области начала выяснять причины, по которым было задержано оказание помощи животному. Также был установлен водитель, сбивший лосенка. Им оказался 78-летний владелец автомобиля «Субару». По словам автомобилиста, он двигался со скоростью 50 километров в час. Кроме того, он не скрылся с места ДТП, а дождался сотрудников Госавтоинспекции, которые выписали ему штраф, после чего мужчина уехал, сообщает mk.ru.

Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что водитель оказался заложником ситуации, так как ехал не по лесу, а по магистрали, на которую выскочил лось.

«К сожалению, это внезапно возникшее препятствие и не всегда есть время на совершение маневра, уклонения или остановки. Поэтому в данной ситуации будет зафиксирован факт ДТП и страховая компания будет разбираться в случае возмещения повреждения автомобиля. За столкновение водителю, возможно, удастся избежать какого-либо серьезного наказания», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что лосенка уже готовят к операции.