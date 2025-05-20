Ветеринары Подмосковья готовят лосенка, сбитого машиной в Истре, к операции

Ветеринары Подмосковья готовят к операции лосенка, который был сбит машиной в Истре. Животному дали кличку Илюша. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инцидент произошел 18 мая в районе «Княжье Озеро». Лосенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Спустя сутки его доставили в ветклинику, специализирующуюся на лечении лошадей.

По словам ветеринаров, при поступлении в клинику состояние животного оценивалось как тяжелое. Температура его тела понизилась до 35 градусов. Детеныш был обессилен.

Врачи обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Утром 20 мая состояние пациента было оценено как стабильное удовлетворительное.

На задние конечности лосенка наложили временный гипс. Во второй половине дня 20 мая планируется его прооперировать, чтобы восстановить целостность костей. После этого животное транспортируют в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Ситуация находится на контроле подмосковной Госветслужбы.

Ранее прокуратура начала проводить проверку в связи с неоказанием своевременной помощи пострадавшему животному.