День памяти и скорби 22 июня: история, боль и традиции, объединяющие поколения

22 июня в России отмечается одна из самых трагичных дат в истории страны — День памяти и скорби. Это не просто календарное напоминание о начале Великой Отечественной войны, но день, когда замирает музыка, притихают города, а сердца миллионов наполняются болью и уважением к тем, кто пал за свободу своей Родины. Подробнее о скорбной дате — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Черное утро 1941 года

Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны войска нацистской Германии пересекли границу Советского Союза. Началась крупнейшая и самая кровопролитная война в российской истории. Бомбардировки Бреста, Минска, Киева, Севастополя — первые залпы этой трагедии прозвучали в пять утра, а уже через несколько часов стало ясно: это не просто конфликт, это — всенародное испытание.

Первые дни войны были шоком. Советские люди, еще вчера жившие мирной жизнью, уже сегодня становились бойцами, теряли близких, уходили в партизанские отряды, вставали к станкам. Всего за четыре страшных года страна потеряла более 26 млн человек — солдат, мирных жителей, детей, стариков. В каждой семье осталась своя боль.

История и традиции Дня памяти и скорби

Идея увековечить 22 июня как особую дату в национальной памяти оформилась уже в послевоенные годы. Но официально День памяти и скорби был учрежден в 1996 году указом бывшего президента РФ Бориса Ельцина. В 2007 году глава государства Владимир Путин подписал закон, закрепивший 22 июня как памятную дату — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

С тех пор ежегодно по всей стране проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической правды, на поддержку связи поколений, на воспитание уважения к подвигу народа.

Фото: [ медиасток.рф ]

Одной из центральных традиций этого дня стала Всероссийская минута молчания. В 12:15 по московскому времени — именно в этот момент в 1941 году советское руководство получило официальное сообщение о нападении Германии — по всей стране замирают улицы, притихают рабочие цеха, останавливаются автомобили.

С 2009 года в России проводится всероссийская акция «Свеча памяти». Вечером 21 июня и ранним утром 22 июня на улицах городов, у военных мемориалов, у Вечного огня и просто в домах люди зажигают свечи. Этот тихий ритуал — символ благодарности и любви к тем, кто не вернулся с фронта.

Особый масштаб акция приобрела в 2020 году, когда из-за пандемии многие свечи были зажжены онлайн — более 27 млн виртуальных огоньков вспыхнули в память о павших.

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