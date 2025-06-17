Лучшие места для пикника и барбекю в Москве и Подмосковье летом 2025 года: бесплатные зоны, мангалы и аренда беседок

18 июня отмечается Международный день пикников — прекрасный повод выбраться на природу с семьей или друзьями. Топ-10 мест для пикника в Москве и Московской области по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня» — в материале.

Парк Горького, Москва

Один из крупнейших и самых популярных парков столицы. Просторные зеленые лужайки идеально подходят для пикника, а развитая инфраструктура — кафе, спортивные и детские площадки, прокат велосипедов — делает отдых разнообразным.

В июне в парке проходят концерты и фестивали. Здесь есть как открытые пространства, так и специально оборудованные мангальные зоны. Благодаря удобному расположению парк популярен среди как москвичей, так и туристов. Вход на территорию свободный.

Усадьба Архангельское, Красногорск

Историческая усадьба с красивыми пейзажами, тенистыми аллеями и прудами — идеальное место, чтобы совместить культурный досуг и отдых на природе.

Посетители могут гулять, устраивать пикники и посещать выставки и концерты. Гости усадьбы могут приносить с собой еду, также на территории есть кафе. Вход на территорию парка усадьбы стоит 250 рублей, льготный билет — 100 рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Царицыно, Москва

Музей-заповедник с дворцово-парковым ансамблем, живописными прудами и ухоженными зелеными зонами. Есть лавочки, беседки и просторные поляны, подходящие для пикника.

Летом здесь проходят культурные мероприятия. Хотя специально оборудованных зон для пикника нет, москвичам и гостям столицы можно устроить импровизированный обед у воды, прихватив еду с собой. Вход в парк свободный, на территории комплекса можно приобрести билеты для посещения оранжерей и выставок.

Коломенское, Москва

Весной парк особенно красив благодаря цветущим аллеям яблонь и вишен. Здесь исторически выращивались фрукты для царской семьи. До наших дней сохранились три сада: Казанский, Дьяковский и Вознесенский. Вход на территорию комплекса бесплатный.

В самом музее-заповеднике пикниковые зоны отсутствуют, но рядом — на Коломенской набережной — есть оборудованная площадка с беседкой, мангалом, столами и скамейками на 30 человек.

Фото: [ медиасток.рф ]

Принарский парк, Серпухов

Современный парк площадью 20 гектаров был открыт в 2014 году. Отличный выбор для отдыха большой компанией: здесь есть просторные светлые беседки с мебелью и электроснабжением, а также мангальные зоны.

Минимальный срок аренды — пять часов, стоимость аренды беседки на день (10:00–22:00) начинается от 5,5 тыс. рублей.

Бирюлевский дендропарк, Москва

Второе место по ботаническому разнообразию после сада МГУ. Парк появился в середине XX века на месте бывшего леса.

Любителям шашлыков предлагается сразу семь зон с мангалами, столами и навесами — как бесплатных, так и платных. Аренда платной зоны на восемь человек стоит 1 тыс. рублей в час, с возможностью предварительного бронирования.

Серебряный Бор, Москва

Лесопарковая зона на берегу Москвы-реки, где можно купаться, загорать, играть в активные игры и устраивать пикники.

На территории — 25 бесплатных точек для пикника. Самая популярная зона расположена у озера. Также доступны платные беседки для больших компаний — аренда на 15 человек стоит от 12 тыс. рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Мытищинский лесопарк, Мытищи

Зона отдыха с деревянными беседками на 10–12 человек и стационарными мангалами. Все беседки бесплатные.

Для удобства есть контейнеры для мусора. Место особенно популярно у местных жителей, поэтому любителям шашлыков рекомендуют приходить пораньше.

Парк Москворецкий, Москва

Один из самых живописных парков на западе города. Он протянулся вдоль Москвы-реки, открывая прекрасный вид на противоположный берег.

В парке обустроены 19 бесплатных точек для пикника, укомплектованных мангалами, столами, навесами и лавочками.

Парк «Мечта», Наро-Фоминск

Зона барбекю включает восемь закрытых беседок с мангалами. Конструкция позволяет варьировать степень открытости, создавая уют в любую погоду.

К каждой беседке ведет гравийная дорожка. В стоимость аренды входит все необходимое: мангал, шампуры или решетка, уголь, розжиг, посуда, скатерть и мешок для мусора.

Фото: [ freepik.com ]

Открытая зона: от 250 рублей в час или 2 тыс. рублей в день;

Аренда беседки: от 350 рублей в час или 3,5 тыс. рублей в день;

Беседки с освещением: от 850 рублей в час (аренда минимум два часа).

История Дня пикников

Международный день пикников отмечается ежегодно 18 июня и призван напомнить людям о радости отдыха на свежем воздухе вместе с друзьями и семьей. Само слово «пикник» пришло из Франции и впервые появилось в XVII веке, когда люди стали собираться на совместные обеды на природе. После Французской революции парки стали доступнее для всех, и пикники приобрели популярность как простой и приятный способ провести время вне дома.

Сегодня пикник — это не только еда на траве, но и возможность отдохнуть, расслабиться и пообщаться с близкими. В этот день люди собираются в парках, устраивают общие трапезы, часто приносят блюда с собой, делятся рецептами и проводят время на природе.

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