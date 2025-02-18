День защитника Отечества: история и традиции празднования 23 февраля

Россияне отметят День защитника Отечества 23 февраля. Современное название праздник получил только в 1995 году, но его история насчитывает уже более 100 лет. Почему в России чествуют военнослужащих и всех мужчин именно 23 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

В 1995 году 23 февраля было присвоено официальное название «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитников Отечества». После внесения изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» в 2006 году праздник переименовали в известный в наши дни День защитника Отечества. Нерабочим днем 23 февраля был признан в 2002 году.

В СССР в эту дату отмечали День Советской Армии и Военно-морского флота. История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года — день принятия Декрета об организации Рабоче‑крестьянской Красной Армии (РККА). Праздничной дата стала в 1919 году. Праздник назвали Днем Красного подарка, приурочив его к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Он прошел в воскресенье — 23 февраля.

В 1920-1921 гг. праздник не отмечали, вернулись к нему лишь в 1922 году после издания постановления о четвертой годовщине РККА. В этот же году День Красного подарка был переименован в День Красной армии и Военно-морского флота. Название День Советской армии и Военно-морского флота было присвоено празднику в 1946 году.

Фото: [ t.me/mod_russia ]

Традиции 23 февраля

В Советском Союзе 23 февраля было принято чествовать защитников Родины и поздравлять молодое поколение мужчин, которые в будущем должны вступить в ряды вооруженных сил. Традиция сохранилась до сих пор — в День защитника Отечества россияне по-прежнему поздравляют военнослужащих и всех мужчин.

В современной России 23 февраля служит напоминанием не только о подвигах красноармейцев, но и о всей славной воинской истории государства. Традиции празднования Дня защитника Отечества есть в каждой семье, в эту дату дома чествуют отцов и братьев, в детских садах и школах проводятся торжественные мероприятия, на которых дети знакомятся с военной историей своей страны. В городах проходят праздничные митинги, граждане возлагают цветы к мемориалам.

День защитника Отечества отмечают не только в России, торжества 23 февраля проводятся также во многих других странах бывшего СССР, в частности в Белоруссии, Киргизии и Абхазии.

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