Политолог Громский: территории Украины отойдут третьим странам после завершения СВО

По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, при этом допустил, что Киеву удастся получить обратно часть потерянных территорий. Аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский считает практически невозможным отторжение территорий от Российской Федерации, прописанных в Конституции.

По его словам, после первых документов о мире целый ряд регионов на территории Украины может поднять вопрос о суверенитете — выходе из состава страны, возможном присоединении к тому или иному государству, не только к России.

«Есть Польша, которая стремится возвыситься на территории Европы, и приобретение каких-то территорий по итогам украинского конфликта, наверное, могло бы быть интересно ей», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выход регионов из состава Украины должен проходить с соблюдением норм международного права, устава ООН — через референдум с независимыми наблюдателями, акцентировал Громский.

Прошедший телефонный разговор политических лидеров длился почти 1,5 часа. Трамп высказался за скорейшую остановку украинского конфликта, а Путин о необходимости устранения его причин. Лидеры пришли к выводу, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса может быть достигнуто путем мирных договоров. После разговора с Путиным Трамп выступил в Белом доме, где выразил согласие с невступлением Украины в НАТО, а также заявил о планах часто общаться с президентом РФ по телефону.

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние российско-американские отношения, вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу, обмен граждан РФ и США. Президенты договорились о личной встрече, которая может произойти в Саудовской Аравии, пишет телеграм-канал SHOT. Путин также пригласил Трампа в Москву.

Ранее стало известно, кем Трамп может заменить Зеленского.