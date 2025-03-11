Депутат ГД Бородай назвал массовый налет украинских БПЛА на Москву обыденностью

Атаки дронов стали повседневностью в последние годы, когда идет специальная военная операция. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Бородай. По его словам, особой реакции российских властей на массовый прилет БПЛА в Москву и Московскую область быть не должно. Просто требуется реализация целей СВО, РФ нужно добиваться победы.

Бородай отметил, что атаки ВСУ по мирным российским жителям минувшей ночью и не только можно назвать террором. Украинская власть давно заслуживает быть признанной террористической организацией. Киевский режим организует террор с 2014 года, добавил он.

«Различного рода террористические атаки происходят по всем регионам России, в том числе в Москве не в первый раз. Атаки дронов ничем не отличаются от терактов, которые происходят не первый раз, в том числе и в Москве. Поэтому говорить о том, что должна быть сегодня (после ночной атаки, — прим. ред.) какая-то реакция российской власти, — нет, конечно. Должны быть реализованы цели СВО, вот и все. Надо добиваться победы, которая будет обозначать уничтожение террористической группировки, управляющей территорией под названием Украина», — подчеркнул депутат.

ВСУ атакуют по всей доступной им глубине фронта, продолжил Бородай. Атакуют мирных людей, жилые дома, транспорт, на котором движутся мирные люди, с помощью террора атакуют лиц, которые, на их взгляд, представляют угрозу.

«Противник использует в войне в том числе террористические средства. Противник ничем себя не ограничивает, и это, на самом деле, происходит с 2014 года. Мне, например, абсолютно без разницы, где русские люди погибают: в Херсонской области, Донецке, Горловке, Ростове-на-Дону, Подмосковье, Казани, Белгородской области. Абсолютно все равно, где это происходит. Москва в этом смысле не имеет никакого принципиального преимущества, жители Москвы такие же граждане России, как и все остальные. Почему мы должны ахать и охать, когда происходит атака именно в Москве?» — высказался депутат.

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