Как получить компенсацию за ущерб от беспилотника: юрист раскрыл план действий

За минувшую ночь, с 10 на 11 марта, средствами противовоздушной обороны было сбито 74 украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Многие БПЛА даже осколками смогли разрушить инфраструктуру или нанести ущерб жилым домам и имуществу на частных земельных участках. Можно ли в данном случае получить компенсацию за разрушенное имущество от государства и как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо вызвать службу спасения — МЧС, пожарных, которые будут составлять соответствующие документы и акт возгорания или повреждения.

«МЧС, участковый или пожарные фиксируют сам факт попадания и разрушения. Во-вторых, необходимо сразу посмотреть, было ли застраховано имущество. Если да, то нужно обратиться в страховую компанию с предоставлением пакета документов», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если дом не был застрахован, граждане имеют право обратиться в суд и обосновать требования компенсации, но ситуация, продолжил эксперт, будет непростой.

«Это связано с тем, что никто не застрахован от подобных случаев, поэтому могут возникнуть определенные трудности. Если же разделять вид ущерба: попадания беспилотника и, к примеру, имущество, которое пострадало из-за устранения последствий — то есть вскрываются замки, ворота, если это частный дом, иногда просто происходят заливы на несколько этажей и так далее — уже необходимо смотреть и давать соответствующую оценку действиям лиц, которые занимались устранением. От этого зависит и объем компенсации», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что в Московской области насчитали 20 пострадавших от налета беспилотников ВСУ.