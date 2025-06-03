Для ребенка ничего не жалко: стало известно, сколько москвичи тратят на выпускной в школе в 2025 году

Из общей суммы 25 тыс. рублей будет потрачено на празднование, а 16 тыс. рублей — на вечернее платье или костюм. Большинство родителей выбирают образ для выпускного вместе с детьми, ориентируясь на то, чтобы ребенку все понравилось.

В этом году треть (33%) опрошенных старшеклассников планируют отметить выпускной в школе. Еще 27% после официальной части отправятся в ресторан или банкетный зал, а 18% выберут празднование на природе. В среднем жители Москвы выделяют на мероприятие 25 тыс.рублей. Однако 35% хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей, из них 10% планируют потратить всего 5 тыс. рублей. От 10 до 30 тыс. рублей готовы потратить 38% опрошенных, а более этой суммы — 25%.

Фото: [ istockphoto.com ]

Говоря о выборе наряда для выпускного, аналитики сервиса отметили, что большинство родителей (61%) активно участвуют в подборе образа для своих детей. В каждом четвертом случае (29%) подростки самостоятельно выбирают наряд, обращаясь к родителям только за финансовой поддержкой. Также есть родители, которые покупают все сами — без участия ребенка (9%), такая тенденция распространена среди молодых семей.

Главный критерий для выпускников — чтобы образ нравился им самим (62%). 41% респондентов считают важным, чтобы одежда и обувь были удобными, 26% — стараются выбрать практичный наряд, который можно носить и после выпускного. 25% — обращают внимание на соответствие бюджета, 24% — на модные тренды, а 8% — учитывают возможность последующей перепродажи наряда.

Фото: [ istockphoto.com ]

Большинство людей покупают наряды для выпускного через онлайн-платформы: 26% заказывают их на сайтах или в приложениях специализированных магазинов, 29% выбирают одежду на различных онлайн-площадках, а 9% предпочитают ресейл-ассортимент.

Среди тех, кто предпочитает офлайн-покупки, 25% делают выбор в пользу конкретных магазинов, а 4% обращаются в ателье, чтобы сшить образ на заказ. В среднем родители готовы выделить на наряд для ребенка на выпускной 16 тыс. рублей. При этом 22% хотят уложиться в 7 тыс. рублей, 21% — в диапазон от 7 до 10 тыс. рублей. 26% закладывают бюджет от 10 до 15 тыс. рублей, 15% — от 15 до 30 тыс. рублей, а более крупные суммы готовы потратить 15%.

Ранее стало известно, какие наряды стоит выбрать девочкам на выпускной в 2025 году.