Дороже для владельцев Apple: почему маркетплейсы завышают цены на товары при покупке с iPhone

В социальных сетях россияне жалуются на сильное различие цен товаров на маркетплейсах в зависимости от марки телефона. Например, для пользователей iPhone стоимость товаров намного выше, а если выбирать товары с компьютера — цены ниже. С чем это связано и как избежать наценки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что динамическое ценообразование на маркетплейсах — явление не новое, но эти алгоритмы постоянно совершенствуются и все более точно персонифицируют предложения.

«Обработка этих больших данных происходит с помощью нейросетей. Маркетплейсы собирают данные о пользователях, анализируют статистику и используют эту технологию для увеличения прибыли. Аналогичные технологии применяются в анализе аудитории при размещении таргетированной рекламы и персональных рекомендацияй товаров на маркетплейсах», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Подобное ценообразование, продолжила Бастрыкина, это не обман потребителей.

«Цены на один и тот же товар отличаются у разных продавцов, стоимость может измениться у одного пользователя на том же устройстве в течение дня несколько раз, и отличия стоимости на разных устройствах никак не противоречат основной сути работы маркетплейсов», — подчеркнула эксперт.

Перед выбором конкретного продавца и условий покупки стоит изучить разные предложения и, если есть возможность, сравнить цены на разных устройствах — можно сделать заказ там, где она будет минимальной, посоветовала Бастрыкина.

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