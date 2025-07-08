Вплоть до уголовной ответственности: что грозит за мат и оскорбления в домовых, школьных и родительских чатах

За резкие высказывания в адрес соседей в домовом чате или при конфликте в школьном, родительском и других чатах обидчику может грозить как административное, так и уголовное наказание, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист компании Право-Сити Степан Углов.

По словам эксперта, за оскорбления действительно может наступить ответственность, если сообщения видят более двух человек, и они становятся доступны неопределенному кругу лиц.

«В таких случаях возможно привлечение к разным видам ответственности. Во-первых, гражданско-правовая: пострадавший может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Во-вторых, административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление"», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно статье, публичное оскорбление, в том числе в интернете, влечет штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

«В-третьих, теоретически возможно уголовное преследование по статье 282 УК РФ за унижение человеческого достоинства или возбуждение ненависти, однако на практике за оскорбления в чатах уголовные дела возбуждаются крайне редко. Поэтому при защите своих прав стоит использовать гражданские и административные меры, которые можно применять одновременно, поскольку это дает реальную возможность привлечь обидчика к ответственности и получить компенсацию», — заключил эксперт.

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