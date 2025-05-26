Филипп Киркоров — отец Кендалл Дженнер: что говорят о «романе» российского поп-короля с матерью американской топ-модели

В TikTok в мае 2025 года распространился вирусный тренд — пользователи соцсети считают, что российский певец Филипп Киркоров может быть биологическим отцом американской модели Кендалл Дженнер. Веб-серферы сравнивают внешность Киркорова в молодости и Дженнер сейчас, указывая на заметную схожесть знаменитостей. На чем основаны разговоры о «родстве» звезд — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Невероятная схожесть

Пользователи TikTok сравнивают фотографии молодого Филиппа Киркорова и актуальные изображения Кендалл Дженнер и ее фото до предполагаемых пластических операций. Авторы акцентируют внимание на сходстве внешности российского поп-короля и американской топ-модели.

Особенно всех поражает схожесть черт лица звезд, в частности разреза глаз. Пользователи не оставили без внимания и прически молодого Киркорова и Кендалл Дженнер, отмечая не только одинаковый цвет, но и похожую структуру волос. Также многих смущает, что Кендалл — единственная высокая девушка среди сестер Кардашьян, что еще больше роднит топ-модель с поп-певцом, рост которого превышает 190 см.

Фото: [ соцсети ]

Тайный роман

Невероятной схожести Филиппа Киркорова и Кендалл Дженнер сразу же нашлось объяснение: пользователи соцсети выдвинули теорию о тайном романе певца с Крис Дженнер — матерью американской топ-модели — в молодости. В TikTok рассказывают историю отношений Киркорова и светской львицы из США. Авторы видео утверждают, что на отдыхе за границей поп-король виделся с Крис, вместе они провели время в одном из отелей, сотрудники которого якобы видели звезд и поведали эту историю миру. Примерно через девять месяцев после этого отпуска родилась Кендалл, считают веб-серферы.

Приверженцы теории связи Киркорова с семейством Кардашьян смогли также объяснить отсутствие какой-либо информации об этом «романе» в открытом доступе тем, что его «участники» стараются всячески стереть память о прошлом.

Реальные факты

Официальных подтверждений отношений Филиппа Киркорова и Крис Дженнер нет, как и реальных фактов, указывающих, что они вообще знакомы, в том числе совместных фотографий — ничего. В 1995 году, когда родилась Кендалл, Киркоров представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Дублине. За год до этого поп-король провел совместный большой концерт в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) вместе с Аллой Пугачевой, с которой певец объявил о помолвке 13 января 1994 года, а 15 марта 1995 года их брак, продлившийся вплоть до 2005 года, был зарегистрирован.

Однако отсутствие реальных фактов о «романе» Киркорова с Крис Дженнер и официальные отношения певца с Пугачевой на момент предполагаемой встречи с американкой в отеле не останавливают пользователей TikTok в продвижении невероятной теории о родстве российского певца и модели из США Кендалл Дженнер.

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