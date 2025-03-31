Дожди и северный ветер: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю

Дожди и северный ветер ожидаются в Москве и Московской области на неделе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 1 апреля, ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой, а на юго-востоке Московской области умеренный дождь.

«Температура в столице ночью +2…+4, в центре +5…+7 градусов. Днем облачно, дождь и температура +10…+12. В Подмосковье ночью 0…+5, днем +8…+13 градусов. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 12 апреля, ночью сохранится облачная погода и дождь. В столице ночью +4…+6 градусов.

«Днем облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха в Москве +8…+10 градусов. В Подмосковье ночью +1…+6, днем +6…+11. Ветер северный, 6-11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Облачно с прояснениями будет и в четверг, 3 апреля. Погода в этот день преимущественно без осадков.

«Ночью в Москве от 0 до +2, в центре +3…+5. Днем +11…+13 градусов. В области ночью -1…+4, днем +8…+13 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — добавил синоптик.

В пятницу ожидается переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем +7…+12. Ветер юго-западный, западный, от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал о потеплении в Подмосковье к середине апреля.