Похолодание будет недолгим: стало известно, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в апреле

В начале апреля жителей Москвы и Московской области вновь ждет похолодание. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что с начала апреля, в первой декаде, максимальная температура в дневные часы ожидается в пределах +8…+13 градусов.

«Ночью от +2 до +7 градусов. В отдельные периоды возможно похолодание, где-то в середине первой декады может быть до +1…+6. Первая декада обойдется без существенных осадков или, можно сказать, с небольшими осадками», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторая декада месяца обещает быть более теплой. В дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +9…+14 градусов.

«Ночью +4…+9 градусов. Преимущественно без осадков. Третья декада начнется с температур +12…+17 градусов, но в середине декады похолодает до +4…+9. Далее, в конце месяца, температура снова вырастет до +15 градусов. Существенных осадков в третьей декаде не ожидается. Но после 25 апреля и до конца месяца, возможно, дожди все-таки пройдут», — заключил Ильин.

Ранее эксперт рассказал о погоде в Москве и Московской области с 25 по 28 марта.