Дожди и сильный ветер обрушатся на Москву и Подмосковье на этой неделе

Дожди обрушатся на Москву и Московскую область на неделе с 21 по 27 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, по его словам, ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в столице +4...+6 градусов, а по области — от +1 до +6.

«Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве +9...+11 градусов, по области +8...+13 градусов. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду в столице облачно с прояснениямии, ночью небольшой, а днем местами умеренный дождь.

«Температура ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12. В Подмосковье облачно с прояснениями, небольшой дождь ночью, днем он может усилиться. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +8…+13. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил эксперт.

В четверг, 24 октября, по прогнозу синоптика, также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем также небольшой дождь.

«Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11. В регионе облачно с прояснениями. Температура в ночное время +2…+7 градусов, днем +6…+11. Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — подчеркнул Ильин.

В последний рабочий день также ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура ночью +4...+9 градусов, днем без осадков, +7...+12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Ранее стало известно, где в Москве предлагают самые высокие зарплаты.