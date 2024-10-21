Это не IT: стало известно, где в Москве предлагают самые высокие зарплаты

Самой высокооплачиваемой сферой работы по итогам III квартала 2024 года в Москве стал ремонт и обслуживание автомобилей со средней зарплатой 139 102 рубля. Эксперты «Авито Работы» провели анализ и назвали топ-3 направления, в которых столичные работодатели предлагают самые высокие зарплаты. Результаты исследования есть у интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прирост зарплат в сфере ремонта и обслуживания автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7%. На втором месте среди самых высоких зарплат в Москве стоят машинисты спецтехники, поездов и самолетов. Средней зарплатой в этом сегменте аналитики назвали 130 159 рублей (+17% за год).

Тройку лидеров замыкает перевозка пассажиров и доставка грузов. Среднее предложение в этой сфере составило около 109 539 рублей (+9% за год). Рост зарплат в отрасли связан с увеличением количества рабочих мест, обусловленного развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки, и одновременной нехваткой кадров. По словам экспертов «Авито Работы», московские работодатели сообщают о серьезном дефиците водителей категории E.

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