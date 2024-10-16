Дрейфовал в море 2 месяца и выжил: россиянин потерял 50 кг веса, но смог дождаться спасателей — история Михаила Пичугина

Россиянин Михаил Пичугин более 2 месяцев дрейфовал в Охотском море. 67 дней он провел в холодных водах на надувной лодке, потеряв за это время брата и племянника, которые не пережили плавание. Как Пичугину удалось выжить — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

Пичугин вместе с братом и его 15-летним сыном отправился с мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону острова Сахалин. Спустя время связь с ними была утеряна, начались поиски. Поздно вечером 14 октября экипаж рыболовного судна, проходящий в акватории Охотского моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края, заметил лодку — в живых на ней остался только 1 человек, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Спасенного Пичугина госпитализировали в больницу в Магадане. Когда мужчину наконец-то нашли, от шока он не мог говорить и вел себя отрешенно. По данным SHOT, тела брата и племянника Пичугин сохранил и плавал вместе с ними.

До трагедии мужчина проживал в Улан-Удэ и работал вахтовиком на Сахалине. Летом он пригласил в гости родственников, пообещав показать им природу Шантарских островов. На лодке «БайКат 470» они благополучно добрались до пункта назначения, но на обратном пути на Сахалин перестали выходить на связь. Жена Михаила рассказала «Известиям», что обратная дорога должна была занять у путешественников 4-6 часов. 9 августа они отправились в путь, но искать пропавших, по словам супруги, начали только 14 августа.

Как Пичугину удалось выжить

Дрейфовавшие в море путешественники питались крупой, сублимированной лапшой и горохом, размоченным в воде. Супруга Михаила сообщила РИА Новости, что на лодке был 2-недельный запас еды. Изначально мужчина говорил, что пропитания точно хватит именно на этот срок.

На судне у них был небольшой запас воды — около 20 литров жидкости. Чтобы выжить, им приходилось также собирать дождевую воду, сообщил телеграм-канал Baza. Первым умер подросток — в начале сентября, а спустя три недели скончался его отец. Запасы еды еще оставались, но их организм больше не принимал ее.

Фото: [ t.me/vm_sut ]

Спасенный Пичугин рассказал РИА Новости, что его родные умерли от истощения, а сам он за эти 67 дней похудел на 50 килограммов, до этого весил около 100. Мужчина считает, что спасся «с Божьей помощью». На лодке у Михаила был спальник «Монгол» из верблюжьей шерсти и, чтобы спастись от холода и хотя бы немного согреть мокрые ноги, он залезал в него и ерзал, разгоняя тепло.

Когда мужчину нашли, он был почти без сил и не смог забраться на судно рыбаков самостоятельно — его доставали из лодки с помощью крана. Тела брата и племянника Пичугин привязал к судну, чтобы они не выпали за борт. По словам источника Baza, рыбакам удалось заметить лодку, на которой дрейфовал спасенный, благодаря навешанным на нее жилетам. Экипаж подумал, что это буй, но оказалось — люди.

Уголовное дело после спасения

Чудом выжившему после 67 дней в Охотском море Пичугину грозит до 7 лет колонии. Как сообщил SHOT, его могут заключить под стражу в случае, если судно не было оборудовано должным образом во время выхода в море. Правоохранительные органы проверят, были ли на лодке средства связи для информирования о ЧП и т.д.

Фото: [ t.me/vm_sut ]

По информации надзорного органа, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее стало известно, что после скандала с зефиром на мальтите его производитель планирует подавать иск в суд.