Несладкая жизнь: скандал с зефиром на мальтите обернулся проверкой Роспотребнадзора и подготовкой иска в суд

Зефир на мальтите от Кондитерской фабрики «Сокол» пропал из ассортимента «ВкусВилл». Ретейлер заявил о приостановлении продаж на время повторных исследований продукта после публикаций об отравлениях десертом. Коммерческий директор КФ «Сокол» Михаил Шамис сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о подготовке компанией иска о признании сведений, порочащих деловую репутацию фабрики, недостоверными и несоответствующими действительности. Производитель планирует взыскать средства со СМИ.

Зефир вызывает диарею?

Mash опубликовал жалобы покупателей на зефир «Классический» на мальтите из «ВкусВилл». Люди сообщили о вздутии и болях в животе, а также сильной диарее после употребления продукта. Телеграм-канал также заявил, что зефиром отравился их подписчик и его жена. Через приложение они направили жалобу магазину, в ответ им посоветовали обратиться к врачу. Кроме того, ретейлер написал, что продаваемая продукция является качественной.

Фото: [ freepik.com ]

В день публикации поста в медиа «ВкусВилл» сообщил, что «распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности». По их данным, за последние 4 месяца продаж продукта магазин получил 32 обращения по его качеству. Доля обращений в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. В компании отметили, что продукт прошел плановые лабораторные проверки и получил подтверждения безопасности и соответствия качеству.

«Мы понимаем, что недостоверные новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите — убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам», — заявили во «ВкусВилл».

Зефир на мальтите от КФ «Сокол» также был представлен в других федеральных торговых сетях и на маркетплейсах под названием «Жизель» и с пометкой «без сахара». В пресс-службе X5 Group, куда входят магазины «Пятерочка» и «Перекресток», заявили РБК о временном прекращении продаж продукта на фоне жалоб покупателей.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» проверил отзывы на товар на маркетплейсах и сайтах-отзовиках за 2024 год. В нескольких из них покупатели, действительно, заявляли о диарее и нежелательных симптомах со стороны ЖКТ после потребления десерта. Нам удалось найти 6 негативных отзывов. На данный момент зефир «Жизель» не доступен для приобретения на OZON и Wildberries.

Фото: [ Подмосковье сегодня ] Фото: [ Подмосковье сегодня ] Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Ситуацией с зефиром заинтересовались в Роспотребнадзоре. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о начале проверки.

Что такое мальтит?

Многие пользователи сети предполагают, что нарушения работы ЖКТ после зефира связаны с содержанием в нем мальтита (пищевая добавка E965). Это сахарозаменитель на основе крахмала.

Мальтит разрешен для использования в пищевой промышленности. Подсластитель E965 входит с список пищевых добавок для производства пищевых продуктов СанПиН 2.3.2 1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Комментарий производителя

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с производителем зефира «Жизель» КФ «Сокол» и узнал, какую позицию занимает компания в данной ситуации.

«На фабрике нет ни одного официального заявления. Проверка Роспотребнадзора и замораживание продаж в сетях связаны только с публикациями в СМИ. Ни одного подтвержденного случая отравления с обращением к врачу не существует. Во всяком случае, мы о нем не знаем. Есть единичные случаи диареи и вздутия», — заявил коммерческий директор компании Михаил Шамис.

По его словам, мальтит — безопасная добавка, которая при увеличении или нарушении норм потребления способна вызвать вздутие живота и в отдельных случаях диарею. Шамис считает, что проблемы с ЖКТ в основном связаны с нарушениями нормы или индивидуальной непереносимостью заменителей сахара. Информация о рекомендованной порции суточного потребления и возможном слабительном эффекте при превышении нормы указана на упаковке продукции КФ «Сокол», заявили в компании.

Фото: [ freepik.com ]

«Мы продаем упаковки сотнями тысяч, жалобы единичные. Когда покупатели выходят напрямую на нас и есть возможность общаться, выясняется, что превышена доза потребления продукта. Некоторые люди смотрят на калорийность и считают, что продукт можно употребить в большем количестве, потому что он низкокалорийный», — отметил коммерческий директор.

Шамис подчеркнул, что кондитерская фабрика работает более 25 лет. По его словам, предприятие производит свою продукцию по нормам ХАССП.

«Поскольку мы являемся поставщиками федеральных сетей, само производство проходит 5-6 технологических аудитов в год, которые организуют федеральные сети в рамках заключенных контрактов», — заявил представитель компании.

В официальном ответе предприятия, который также имеется в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня», сказано, что «продукция зефир без добавления сахара соответствует всем требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

«На фабрике разработана и функционирует сертифицированная система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству, хранению и реализации кондитерских изделий ГОСТ Р ИСО 22000:2019, сертификат выдан ООО «СЕТЭКО ГРУПП» номер А №26249 выдан 21.11.2022 до 20.11.2025», — сообщили представители компании в официальном ответе.

Иск в суд

Коммерческий директор КФ «Сокол» отметил, что до окончания проведения предварительной проверки Роспотребнадзора фабрика приостановила выпуск зефира на мальтите. Из-за этого, а также из-за снятия продукции с продаж в магазинах компания терпит убытки.

«Все документы в рамках предварительной проверки мы предоставили, все показали, образцы сырья продукции передали», — заявил Шамис.

Он сообщил, что предприятие готовит иск о признании сведений, порочащих деловую репутацию фабрики, недостоверными и несоответствующими действительности.

Фото: [ freepik.com ]

«Будем требовать опубликовать опровержение. Также в настоящий момент рассчитываем убытки от распространения данных недостоверных сведений для взыскания соответствующих средств с недобросовестных СМИ», — заключил представитель компании.

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