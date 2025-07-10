Дуда оскалил зубы: могут ли угрозы закрыть хаб по поставкам помощи Киеву стоить Польше места в НАТО

Польша не станет закрывать аэропорт Жешува для поставок военной помощи Украине, поскольку это невыгодно НАТО. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что закроет аэропорт Жешува, через который проходит большая часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат считать объект «своей собственностью». Как отметил политолог Маркелов, такие высказывания лишь политические игры Варшавы.

«Вероятности того, что Польшу выгонят из НАТО нет. Все это политические игры, Варшава почувствовала, что ее отодвигают на задворки. В Польше думали, что она станет номером один для американцев в Европе, но этого не будет. Как бы Польша не изгибалась и не закупала американское оружие, она так и останется во втором-третьем эшелоне», — пояснил специалист.

Как отметил эксперт, несмотря на желание поляков оказаться выше всех в Европе, они не смогут быть на одном политическом уровне с Германией, Францией и Великобританией. А своими действиями по возможному закрытию аэропорта Жешува Варшава пытается набить себе цену.

«Это политические капризы, попытки набить цену себе, понимая, что они действительно один из главных логистических наземных узлов для Украины. Их из НАТО не выгонят, Польша — плохая или хорошая — может как угодно себя вести. Главное, что Варшава продает НАТО, это границу с Россией. А это дорогого стоит», — заключил Маркелов.

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