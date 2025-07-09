Три человека погибли: Россия готовит жесткий ответ после теракта ВСУ на пляже в Курске

Вечером 8 июля дроны ВСУ атаковали Курск: во время удара БПЛА по пляжу «Городской» на берегу реки Тускарь пострадали мирные жители. В ответ на теракт киевского режима российская армия может ударить по военным объектам на Украине. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Закрыл маму собой

Первые сообщения об атаке появились около 23:30. Изначально сообщалось о четырех пострадавших — мужчине, двух женщинах и ребенке. В 23:46 губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале проинформировал об увеличении числа раненых до шести человек. С осколочными ранениями в медицинское учреждение поступили еще двое мужчин.

По словам губернатора, также в результате удара погибли три человека, включая старшего сержанта Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих.

«В этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Фото: [ t.me/sledcom_press ] Фото: [ t.me/sledcom_press ]

Позднее число раненых увеличилось до семи, включая пятилетнего мальчика. В 01:15 стало известно, что он и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Утром 9 июля губернатор сообщил, что троим пострадавшим, включая ребенка, успешно сделали операции. Пятилетний мальчик Анатолий закрыл собой маму во время взрыва.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — рассказал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также пострадал молодой человек, оказавшийся рядом с пляжем, — он попытался помочь женщине с ребенком, но попал под обстрел. По последним данным экстренных служб Курской области, число пострадавших выросло до 10 человек.

Фото: [ t.me/Hinshtein ]

Кроме того, в ночь на 9 июля ВСУ атаковали Рыльскую ЦРБ. Повреждены инфекционное отделение и здание скорой помощи — загорелась крыша, выбило окна. Еще один дрон ударил по офису «Агрофирмы Рыльская», вспыхнул пожар. Пострадали две женщины. У 30-летней — рана груди, она госпитализирована. У 51-летней — осколочное ранение бедра и ушиб колена, она лечится амбулаторно, рассказал Хинштейн. Сейчас в Рыльске начался обход частных домов для выявления возможных повреждений.

После атаки киевских беспилотников на мирных жителей в Курске Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Удары по военным объектам ВСУ

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что российская армия ответит ВСУ за теракт в Курской области.

«Я думаю, что мы ответим атакой на военные объекты Украины. Мы не собираемся атаковать жилые дома, мы не ВСУ. Не отвечать тоже нельзя, потому что они обнаглеют. Значит, будем военные заводы жечь», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, такими действиями украинцы пытаются напугать мирное население страны.

«Любой терроризм ставит перед собой задачу не столько убить тех, на кого нападают, сколько напугать тех, на кого не нападают. Поэтому будет какое-нибудь политическое завывание украинцев вокруг того, как они одержали великую победу и перебили много русских, и если русские не сдадутся, перебьют еще больше. При этом трудно будет кого-то, кроме европейцев, убедить в том, что виноваты в этом сами русские», — заключил Журавлев.

Ранее стало известно, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину.