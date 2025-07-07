«Его разорят или посадят в тюрьму»: Маск создает новую партию в США — как ответит Трамп

Миллиардер Илон Маск не сможет создать партию в США, которая навяжет политическую борьбу республиканцам и демократам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент США Дональд Трамп счел нелепым решение Маска создать партию, передает Reuters. Как пояснил эксперт Аграновский, несмотря на критику со стороны американского лидера, бизнесмена не ожидает серьезное наказание.

«Реальные шансы у Макса создать партию, которая займет значимое место в американской политике очень невелики. Американская политическая система, несмотря на эксцентричность, очень консервативна», — пояснил специалист.

Политолог напомнил, что попытки бизнесменов создать партии предпринимались многократно и заканчивались абсолютно ничем. При этом у Маска есть законная возможность создать политическую партию в Америке. И это в какой-то степени может повлиять на электорат демократов и республиканцев.

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«Они всегда идут ноздря в ноздрю. И если Маск сможет хотя бы 3-4% на себя оттянуть, то это может изменить баланс сил. Но, скорее всего, даже этого не произойдет», — выразил мнение специалист.

Эксперт подчеркнул, что такие политические игры никак не помогут Маску, а наоборот могут навредить его позициям. В свою очередь Трампу абсолютно ничего не грозит. Однако всерьез такие вещи воспринимать не стоит, поскольку в США людям нравятся шоу и экспрессия, их сейчас дарят столкновения президента США и миллиардера.

«Трампу опасаться нечего, а вот миллиардеру идти против власти не стоит, потому что ему есть что терять. В дальнейшем столкновении Маска с властью я не вижу для него ничего хорошего. Пока это не бьет по чьим-то интересам, но если он начнет всерьез задевать интересы американского истеблишмента, то я думаю, с ним поговорят по-другому. Я не прогнозирую , что Маск завоюет политический Олимп и не прогнозирую, что его серьезно разорят или посадят в тюрьму. В Америке просто любят шоу», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину.