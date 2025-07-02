Американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину: как будет выживать Киев без помощи США

США могут возобновить поставки тяжелой техники этой осенью через европейские страны. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и Конгрессе сообщил, что американцы приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину. Политолог Маркелов подчеркнул, что это связано с завершением ранее подписанных соглашений о поставках оружия.

«В июле заканчиваются инерционные поставки вооружения на Украину, подписанные экс-президентом США Джо Байденом. Сейчас команде нынешнего президента Дональда Трампа нужно принимать решение, они подхватывают эту инерцию по дальнейшим поставкам или нет. Два процесса будет происходить одновременно: какую-то часть техники будут поставлять, прямая поставка особо дорогостоящей техники будет приостановлена», — пояснил эксперт.

Политически это было обосновано тем, что запасы оружия в США остаются на критически низком уровне, заявил специалист.

«Есть пересечение двух конфликтов. Решение США о неподдержке дальнейших поставок особо сложной техники связано с несколькими факторами. Первое — Трамп хочет протестировать и склонить Украину к переговорному процессу. Второе — более верифицированный аргумент, неизвестно, что на Ближнем Востоке произойдет», — выразил мнение политолог.

Как заверил эксперт, миллиардные поставки сократятся до миллионных.

«Это уже не будут миллиарды, это будут десятки миллионов долларов, на Украину будут поставляться только снаряды близкой дальности. А поставки особо сложной техники могут возобновиться осенью вкривь. США негласно дали разрешение на подставки особо сложной техники через Европу, то есть, обяжут это делать европейцев, если те хотят», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Трамп готов ввести новые санкции против России.