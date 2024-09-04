Экономист Проданова объяснила, как россиян заманивают в «ловушку» кредитными картами

Долги россиян за последнее время стремительно растут, но дороговизна потребительских кредитов россиян не пугают. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Также эксперт раскрыла самую главную опасность «открытых» кредитов.

По ее словам, закредитованность населения растет даже несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую ключевую ставку.

«На смену потребкредитованию приходят кредитные карты, портфель которых в России только в 2024 году увеличился практически на четверть. Самые ярые пользователи заемных средств уже по достоинству оценили все преимущества данного вида кредитования. Получить кредитку легче. Она доступна практически всем гражданам РФ в возрасте от 18 лет, в том числе и безработным, пенсионерам или гражданам, имеющим плохую кредитную историю, чего не скажешь об одобрении банком потребительского кредита», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Количество отказов по кредитам растет в геометрической прогрессии: практически каждый второй россиянин в 2024 году при обращении за ссудами в банки и МФО столкнулся с отказом в кредитовании.

«С кредитками легче. Пока легче. Да, проценты по ним выше, чем по потребительским кредитам — это минус, но есть и неоспоримое преимущество кредитных карт. Это наличие льготного периода», — добавила Проданова.

В борьбе за рынок, отметила эксперт, многие банки предлагают грейс-период чуть ли не до 12 месяцев.

«И тут основная «ловушка» для граждан, которые не особо сильны в финансах. Наличие беспроцентного льготного периода не означает, что целый год можно вообще ничего не платить. Внимательно читаем условия договоров. Минимальный платеж все равно есть. «Бесплатных» денег не бывает. Банк — это не благотворительная организация», — заключила экономист.

Она также напомнила, что любая форма кредитования — это прежде всего наличие обязательств. Вопрос заключается лишь в том, сможет ли гражданин вовремя и в полном объеме их погасить, трезво ли он оценил свою платежеспособность и возможные риски.

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