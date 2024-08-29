Экономист рассказала, могут ли россиянам повысить зарплаты

Тема повышения зарплат является болезненной и насущной для многих жителей страны. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каком случае россиянам могут поднять зарплаты.

По ее словам, если говорить о росте заработных плат относительно всех сфер занятости, то обойтись без помощи государства не получится.

«В основе политики страны должно лежать повышение уровня минимального размера оплаты труда и предоставления широкого спектра налоговых льгот для работников», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В каждой конкретной сфере на увеличение заработной платы влияют такие факторы, как: производительность труда, конкуренция за рабочую силу, технологические инновации и многое другое.

«Вполне логично, что если, например, наблюдается нехватка квалифицированных работников, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Заработные платы работников растут и в условиях высокой инфляции. При этом мы понимаем, что такой рост позволяет лишь компенсировать увеличение стоимости жизни и не приводит к реальному увеличению покупательной способности», — добавила Проданова.

Она подчеркнула, что в любом случае рост заработной платы населения приводит к увеличению «на выходе» стоимости производства продукции, то есть товаров, работ и услуг.

«Это связано с тем, что данные затраты вместе с отчислениями во внебюджетные фонды являются основной статьей калькуляции себестоимости. Рост себестоимости производства продукции в свою очередь провоцирует рост цен. Как результат — инфляция», — пояснила экономист.

В основе повышения заработный платы должен лежать качественный показатель — производительность труда. При этом темпы ее роста должны как минимум в два раза превышать рост средней заработной платы.

«Стремиться за неоправданным ростом заработной платы, не подкрепленным соответствующим ростом производительности труда, — это прямой путь к еще более высокому уровню инфляции», — заключила Проданова.

Ранее экономист рассказала, как пережить резкий рост цен на продукты осенью.