Эксперт Карпов назвал опасные грибы, которые можно спутать с опятами

Спутать осенние опята с несъедобными грибами довольно возможно, и это может повлечь проблемы со здоровьем, если съесть не тот гриб. Опытный любитель «тихой охоты» Михаил Карпов рассказал «Подмосковье сегодня», как отличить ложные опята.

По его словам, помимо привычных осенних опят, в лесах растут и другие виды грибов, которые очень на них похожи. Например, несколько вариантов Гифоломы, то есть ложноопенка.

«Серно-желтая Гифолома считается ядовитой. Она значительно светлее и желтее по цвету, имеет выраженный горький вкус, что исключает саму возможность ее употребления в пищу. Хорошо опознается по зеленоватым пластинкам. Обычно растет раньше, начиная с весны», — объяснил Карпов.

Также в лесаз можно найти серопластинчатую Гифолому, продолжил он. Это съедобный гриб, который часто собирается знающими грибниками. Он похож на Гифолому серно-желтую, но имеет пластинки серого холодного оттенка, обычно встречается на сосновых пнях и валежнике.

«Гифолома кирпично-красная — тоже съедобный гриб, вполне пригодный в мариновку после отваривания. Старые экземпляры часто горчат. В нашей стране долгое время считался несъедобным и даже ядовитым, хотя в Азии в это же время выращивался на грибных фермах в пищевых целях», — подчеркнул эксперт.

Найти можно и летнего опенка, который отличается внешним видом и встречается в течение теплого сезона начиная с конца апреля.

Найти можно и летнего опенка, который отличается внешним видом и встречается в течение теплого сезона начиная с конца апреля.

Среди опятоподобных грибов в подмосковных лесах встречается только один опасный вид — Галерина окаймленная. Отравления ею могут быть смертельными, заключил эксперт.

Ранее Карпов рассказал, где в Подмосковье искать опята.