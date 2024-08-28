Эксперт Карпов рассказал, как быстро найти опята в лесу

Осень — начало активной поры «тихой охоты», а самые популярные в этот сезон грибы — опята. Грибник Михаил Карпов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие виды опят чаще всего встречаются в Московской области и где их найти.

«Наиболее массовый опенок первой волны — северный. Растет крупными колониями на деревьях. Чаще всего на березе, реже на ели и осине, еще реже — на других лиственных деревьях. Чаще всего встречается в августе-сентябре, иногда в июле», — заявил Карпов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Фото: МедиаБанк Подмосковья/Мария Панина ]

Второй по массовости — галльский. Он, по словам грибника, растет позже, в основном в сентябре. Образует более разрозненные колонии чаще всего на земле.

«Опенок луковиценогий очень похож на галльский. Часто их практически невозможно различить. На хвойных деревьях также с сентября встречается опенок темный. Он обычно мощнее и более бурого цвета», — добавил Карпов.

Опенок медовый, продолжил он, в Подмосковье не встречается, это южный вид, обычно собираемый в теплых регионах и в Европе.

«Все эти виды, кроме медового, очень похожи друг на друга, и по внешним признакам различить их часто невозможно. Съедобность у всех одинаковая: это популярные съедобные грибы, но стоит помнить, что в сыром виде они токсичны, поэтому требуют хорошей тепловой обработки, а лучше предварительного отваривания», — подчеркнул грибник.

Найти осенние опята чаще всего можно в смешанных лесах с крупными старыми березами. В сезон они встречаются практически повсеместно, исключая разве что сосновые боры и болота, заключил Карпов.

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