Эксперт Онуфриенко: указ Путина о службе иностранцев не приведет к мобилизации

Мобилизация маловероятна при нынешних масштабах боевых действий в рамках спецоперации на Украине. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о службе иностранцев во время мобилизации. Как отметил эксперт Онуфриенко, такое решение давно требовалось для страны, однако оно не связано с возможной мобилизацией.

«Мобилизация в целом маловероятна, при этом исключать нельзя ничего и никогда. При тех масштабах, в которых боевые действия ведутся сегодня, необходимости в ней нет. Если будет решено их масштабировать, то безусловно она потребуется», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул специалист, служба иностранцев — давно перезревшая необходимость, о которой говорили годами.

«Служба иностранцев в армии России предусмотрена изначально. Это один из способов получения российского гражданства. Сегодня служба идет в недостаточных объемах, желающие иностранцы не могут добиться права служить в армии, это сложившийся факт. Все это время множество людей занимались решением этой проблемы, и президент, наконец-то, решил ее», — заключил Онуфриенко.

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