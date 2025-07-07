Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса: кто займет его место

Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин займет должность министра транспорта России. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил руководитель экспертного центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Он занимал этот пост чуть больше года, ранее был губернатором Курской области. Как отметил эксперт Добромелов, приход Никитина готовился заранее.

«Наиболее очевидным видится назначение бывшего новгородского губернатора Андрея Никитина. Очевидно, что его приход на позицию замминистра транспорта был временным решением», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, сейчас Никитину дали время для того, чтобы он разобрался в транспортной сфере.

«Было дано время, чтобы он вошел в курс дела. При всем богатом управленческом опыте и работе в государственной системе у Никитина не было непосредственной погруженности в транспортную проблематику. И сейчас выглядит вполне логичным его повышение до статуса министра», — заключил Добромелов.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. С 2011 по 2017 годы занимал должность генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. После Никитин стал губернатором Новгородской области: с 14 октября 2017 года по 7 февраля 2025 года (временно исполняющим обязанности — с 13 февраля по 14 октября 2017). С 7 февраля 2025 года занял должность заместителя министра транспорта России.

Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало проект закона об ужесточении наказания за непропуск спецтранспорта.