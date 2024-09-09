Эксперт Цикунова рассказала, как подготовить садовые растения к зиме

Важный вопрос, который стоит на повестке с началом осени — что делать с цветущими растениями, однолетниками и многолетниками. Ответила на этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» старший менеджер по садовым растениям Imperial Garden Ольга Цикунова.

Эксперт отметила, что луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие — высаживают в средней полосе в сентябре-начале октября, а гиацинты высаживают во второй половине октября, чуть позднее.

«Перед посадкой луковицы необходимо обработать — протравить их слабым раствором марганцовки или фунгицидами. Георгины, бегонии и гладиолусы выкапывают уже после первых заморозков. Многолетние растения также важно правильно подготовить к зимовке. На самом деле, многолетники можно не обрезать на зиму, но тогда весной у вас добавится работа, поэтому все-таки лучше облегчить себе работу с осени и уже в сентябре обрезать их», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Начинать обрезку, по словам Цикуновой, лучше всего с растений, которые потеряли свою декоративность: это флоксы метельчатые, которые быстро отцветают, пионы травянистые, астильбы, ирисы бородатые, растения из семейства сложноцветных. Именно они чаще всего и украшают сады. И в последнюю очередь обрезают растения, которые имеют сочные мясистые листья — хосту и лилейник.

«Ирисы и лилейники обрезаются на высоту около десяти сантиметров. Остальные многолетники, более мелкие, обрезаются достаточно коротко, на высоту пять-семь сантиметров. В качестве инструмента для обрезки лучше выбрать секатор, которым сначала убирают испорченные, подсохшие листья и побеги, а зеленые оставляют до заморозков. Обрезку проводят в сухую погоду, чтобы избежать попадания дождевой воды в полые стебли», — добавила эксперт.

Но есть многолетники, которые лучше всего не трогать перед зимой. Это большинство декоративных злаков — овсяницы, различные виды декоративных осок, гейхеры, камнеломки, очитки, молодила, бадан толстолистный, тихоокеанский и другие виды баданов — заключила Цикунова.

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