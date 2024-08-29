Главный агроном РФ Ганичкина перечислила способы правильного замораживания на зиму дачного урожая

Летний сезон подходит к концу, а урожай плодовых и ягодных культур остался. Многие люди продукты с грядки используют для консервации салатов, варенья, компотов и иных угощений. Однако существует и другой способ сохранить урожай — замораживание. Главный агроном РФ Октябрина Ганичкина рассказала, какие ягоды, фрукты и овощи лучше всего подходят для данных целей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По ее словам, заморозить на зиму можно колоссальный объем урожая с огорода. При этом для заморозки ягод и фруктов в морозилке следует плоды запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты для сохранения влаги.

Эксперт добавила, что любые виды сочных ягод следует промыть, откинуть на дуршлаг и подсушить, после чего поместить их в морозилку на поддонах. Что касается крупных плодов, то их необходимо измельчать и погружать на 20 минут в подкисленную воду — это позволит избежать потемнения мякоти. А овощи необходимо перед заморозкой обязательно очищать.

По ее мнению, замороженные продукты нужно доставать за сутки до употребления, чтобы этап разморозки прошел естественным путем.

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