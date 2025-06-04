ЕС на грани развала: Россия сократила поставки СПГ в Европу — чем это грозит Западу

Европа потеряет намного больше, если не будет вести грамотную экономическую политику с Россией. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее аналитический центр Bruegel сообщил, что Россия с начала года на 2,4% сократила поставки СПГ в Европу. Как отметила эксперт Литвиненко, такая политика европейского континента уже ударила по их экономике.

«Это был собственный выбор Европы с 2022 года, насколько это было возможно, сократить поставки российских энергоносителей на территорию континента. Первая причина — политическая, вторая — якобы отказ от традиционных энергоносителей в сторону зеленой экономики к 2030 году. Но уже в конце 2022 года руководители ЕС убедились в том, что они явно погорячились. И пришлось на всех уровнях экономики — как обычным гражданам, так и предприятиям, так и самим главам правительств Европы — затянуть пояса», — пояснила специалист.

И теперь в Европе начался затяжной кризис и происходят банкротства крупнейших флагманских предприятий, подчеркнула эксперт. Связано это с неграмотной политикой Евросоюза.

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«Население Европы полностью на себе прочувствовало неграмотную политику со стороны ЕС. Сокращение поставок СПГ связано с этим. Европа всячески пытается доказать, что они могут справиться без российского газа», — отметила экономист.

Однако Европа до сих пор не может отказаться полностью от энергоносителей из России, ей поставляют российский газ по официальным маршрутам и через третьи страны, напомнила эксперт.

«Когда мы продаем газ одной стране, в итоге он оказывается у европейцев. И то снижение, которое мы сейчас видим, не факт, что оно на самом деле имеет место быть. Скорее всего, оно перекрывается поставками через третьи страны, потому что главы ведущих стран Европы убедились, если полностью потерять российский газ, они лишатся кресел под собой», — выразила мнение специалист.

Сейчас Европа пытается нарастить поставки СПГ через США, однако этот маршрут экономически невыгоден Евросоюзу, считает экономист.

«Приобретение СПГ у американцев для Европы является экономически и политически невыгодным. Стоимость поставки и расстояние абсолютно несовместимы. Мы ближайшие соседи, главы европейских государств исторически старались выстраивать плотные и близкие отношения с Россией, потому что с нами нужно дружить. Когда Европа не дружит с РФ, мы сразу видим экономический спад [в ЕС], и все это может просто привести к развалу Европы», — подчеркнула эксперт.

Также поставки сжиженного газа из США в Европу невыгодны из-за увеличения зависимости региона от американцев. Таким образом, Соединенные Штаты смогут диктовать собственную «ценовую политику» европейскому континенту, заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что Германия не хочет возобновлять «Северный поток».