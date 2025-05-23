Немецкая экономика сдает позиции из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.

Ранее газета Financial Times сообщала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает возможные новые санкции Евросоюза против «Северных потоков». По мнению эксперта, раньше немецкое правительство могло себе позволить подобные заявления, поскольку они были ведущей экономикой Европы, однако сейчас Германия ослабила свое влияние в этом направлении.

«Экономика Германии сдает позиции, и основная причина — это отказ от российских энергоносителей. И возобновление „Северного потока“, да и вообще возобновление поставок газа на территорию Германии помогло бы решить ключевые проблемы», — выразила мнение экономист.

Среди проблем эксперт выделила безработицу, банкротство ведущих предприятий и инфляцию.

«Несмотря на это, Германия во главе с Мерцем продолжает политику отказа от российских энергоносителей якобы в поддержку украинской стороны. В то же время мы прекрасно знаем о том, что поставки через третьи страны продолжаются. Да, не в тех объемах, как это было до 2022 года, но поставки российских энергоносителей, в том числе на территорию Германии, продолжаются», — пояснила специалист.

И для Германии сейчас существует два варианта развития событий: первый — немецкое правительство продолжает настаивать на подписании мирного урегулирования российско-украинского конфликта на условиях Киева, не изучая при этом позицию Москвы, подчеркнула эксперт. Однако такой вариант пагубно влияет на население всего Европейского союза.

«Население Германии и всей Европы откровенно страдает из-за такой позиции своего правительства. И в скором времени это просто приведет к смене власти не только на территории Германии, но и всей Европы. И это мы уже видим по тем событиям, именно ультраправые партии набирают все большее число голосов [в странах Европы]. Вся эта ситуация началась именно с территории Германии», — отметила экономист.

Второй вариант для ФРГ, заявила специалист, связан с продолжением поставок российских энергоносителей через третьи страны.

«Здесь и сейчас открыто заявить, что они [Германия и ЕС] готовы, во-первых, возобновить „Северный поток“ — это из серии „наступить себе на горло“. Во-вторых, уже есть отработанные схемы, и здесь быстрым образом возобновить [поставки] не получится, есть уже заинтересованные в поставках стороны через третьи страны», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что ЕС усилит санкции против России.