Еще не время: названы главные ошибки, из-за которых могут погибнуть помидоры и огурцы после высадки рассады

Огурцы и помидоры не рекомендуется сажать на майских праздниках из-за нестабильной погоды. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил садовод Надежда Воронова.

«Не дай Бог будет мороз, прыгает все время температура. Огурцы и помидоры, может быть, вы еще спасете в -1 градус», — заключила Воронова.

Также эксперт выделила ключевые ошибки при высадке помидоров и огурцов.

«Первая ошибка — очень ранний посев на рассаду. Они вытягиваются, и овощам света не хватает. Также важно не сажать их в одно и то же место, потому что скапливается зараза в почве», — выразила мнение Воронова.

Как напомнила специалист, для огурцов и помидоров необходимы разные условия.

«Огурцам нужна влажность, а помидорам она не нужна, им нужен ветер, потому что они ветроопыляемые. И если вы поставите их в такое место, где будет сыро, пыльца просто не будет летать. В основном помидоры у нас выращиваются в теплицах, тогда хотя бы надо открывать форточки, чтобы в них все продувалось», — подчеркнула садовод.

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Говоря о высадке огурцов, Воронова напомнила, что самоопыляемые огурцы нужно сажать в парник, а не самоопыляемые в грунт. Кроме того, рекомендуется не собирать семена своих огурцов и помидоров, если на пакете с семенами стоит маркировка F1.

«Будет расщепление, вы не получите тот же самый сорт», — заключила специалист.

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