Есть на кухне у каждого: названы топ-3 самых полезных продукта для пищеварения

Врач-терапевт Юлия Капустянская назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» продукты, которые благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также рассказала, с чем стоит быть осторожнее при формировании рациона.

Врач отметила, что ограничивать себя в какой-либо еде, если для этого нет показаний по состоянию здоровья, не нужно.

«В современном мире мы отказываемся от демонизации определенных продуктов, но обязательно рекомендуем обращать внимание на их качество, количество в вашем рационе и в какое время суток вы их принимаете. Питание должно быть сбалансированным, витаминизированным, разнообразным, полноценным и индивидуальным под ваш запрос и состояние здоровья», — подчеркнула Капустянская.

Топ-3 вредных продукта

Осторожность стоит проявить с алкоголем: избегать его натощак и употреблять в умеренных количествах. Спиртное оказывает токсическое воздействие на слизистую, раздражает ее и вызывает воспаления.

Кроме того, не стоит натощак есть блюда, приготовленные с добавлением острых специй. Помимо этого, следует сократить количество потребляемых газированных напитков, порекомендовала терапевт. А вот хорошим решением для завтрака будут слизистые каши. Полезные — каши долгой варки, приготовленные на воде. Добавлять молоко следует в уже кипящую кашу, подчеркнула врач.

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Топ-3 полезных продукта

Среди полезных продуктов Капустянская выделила кисломолочные, которые помогут поддержать правильную работу ЖКТ и содержат полезные микроорганизмы. Они делятся на продукты высокого (кефиры, айраны, ряженки) и низкого брожения (йогурты, твороги, мацони, простокваша). Первая категория усваивается тяжелее, вторая — лучше.

В топ полезных для пищеварительной системы продуктов также вошла клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, в день их необходимо съедать порядка 400 граммов. Терапевт также посоветовала употреблять содержащие Омега-3 растительные масла, например, оливковое, кунжутное, льняное. Они запускают желчеотток.

Ранее терапевт рассказал, как следует питаться людей старше 50 лет.