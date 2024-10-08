Как питаться людям старше 50 лет: рацион от специалиста

С возрастом в организме как мужчин, так и женщин снижаются обменные и энергозатратные процессы, в связи с чем необходимо изменить рацион питания. О том, как необходимо питаться людям в возрасте старше 50 лет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева.

Она отметила, что после 50 лет питание должно быть сбалансированным, сниженным по калорийности, но в то же время в рационе должны присутствовать все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, а особенно кальций.

«Скорость метаболизма с возрастом постепенно снижается. Требуется меньшее количество калорий, чем в более молодом возрасте. Если у вас сидячая работа или вы передвигаетесь на автомобиле, то понадобится около 1600 калорий в день. Если работа связана с частыми передвижениями или вы занимаетесь физкультурой ежедневно не менее часа, то нужно около 1800 калорий», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При занятии тяжелой физической работой или интенсивных тренировках не менее часа ежедневно требуется употреблять порядка 2 000 калорий, продолжила Ишбаева.

«Снижайте потребление соли. Натрий — жизненно важный микроэлемент, но в привычном рационе его слишком много. Это перегружает почки, вызывает отеки и повышает артериальное давление. Ограничьте употребление алкоголя. Откажитесь от сладкого. С возрастом возрастает риск развития сахарного диабета и избыточного веса», — добавила специалист.

Если очень сильно хочется шоколад или торт, терапевт посоветовала заменить их на сухофрукты.

«Каждый день ешьте овощные салаты. После 50 лет диетологи советуют съедать в течение дня 2 порции овощей и хотя бы 1 фрукт. Старайтесь правильно готовить еду: запекать, тушить или варить, а также свести к минимуму количество жареных блюд», — продолжила Ишбаева.

Кроме того, нельзя забывать про морепродукты. При неполноценном питании, по словам врача, возникает дефицит йода, что приводит к ослаблению памяти, мышечным болям и ухудшению прочности стенки сосудов.

«Йод отвечает за нормальное функционирование щитовидной железы, поддерживает иммунитет и гормональный баланс. Пейте чистую воду и не забывайте про физическую активность и упражнения», — заключила врач.

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