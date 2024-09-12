«Это давняя и сильная традиция»: психолог Метальникова объяснила, как квадробинг влияет на детей

Квадробинг — новая субкультура, которая продолжает набирать популярность среди детей и подростков. Несмотря на это, мнение о его пользе и вреде среди россиян крайне неоднозначно. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли переживать, если ваш ребенок стал квадробером.

Она подчеркнула, что для подростков отождествлять себя с животными — это очень давняя и сильная традиция, которая встречалась во многих местах и культурах.

«Нынешние формы просто стали очень мультяшные, но историю их можно проследить вглубь веков легко: тотемы, защитники рода и так далее. Кроме того, ползанье на четвереньках очень круто влияет на развитие речи, были такие исследования даже со студентами. Тем более, когда речь о сложных трюках — нынче общее развитие тела и ощущений очень страдает, поэтому такую практику ловкости можно только приветствовать», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, если родителей беспокоит общественное мнение, то это проблема родителей, а не детей.

«Согласитесь, лучше ведь квадробер, чем наркоман, байкер или тяжелый рокер. Поэтому я бы на месте родителей только радовалась тому, что их ребенок выбрал такое полезное и в целом даже для общества вполне безопасное увлечение. А если это выглядит странно и «что скажут соседи, директор и княгиня Марья Алексевна» — ну так подростковые занятия и должны выглядеть странно. Они на то и рассчитаны», — добавила Метальникова.

Ранее стало известно, что в Совфеде собрались запретить молодежную субкультуру квадроберов в России.