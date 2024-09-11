В Совфеде собрались запретить молодежную субкультуру квадроберов в России

История с высмеиванием маленькой девочки-квадробера на концерте в Надыме исполнительницей Mia Boyka, что вызвала широкий общественный резонанс, может получить свое продолжение в законодательной плоскости. По мнению сенатора Совета Федерации РФ Натальи Косихиной, в России субкультуру квадроберов необходимо запретить.

Как подчеркнула законодатель в разговоре с РИА Новости, данное движение пришло в Россию с Запада и ничего, кроме травмирования психики маленьких россиян, в себе не несет. Если квадроберов не запретить сейчас, то завтра российскому обществу предстоит пожинать очень неприятные всходы, считает сенатор.

«Убеждена, в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — сказала Косихина.

Сенатор посетовала, представителями данной субкультуры зачастую являются подростки, которые в угоду тлетворным западным трендам уже сейчас не только ходят на четвереньках в общественных местах, лают и мяукают подобно собакам и кошкам, но уже были случаи, когда квадроберы бросались на прохожих и даже кусали людей.

«Здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан», — подытожила Косихина.

Напомним, в начале сентября на концерте девочка из Надыма заплутала на площадке и вышла на сцену к Mia Boyka. Там у нее состоялся неприятный диалог с кумиром. Певица удивилась, что на фанатке маска кошки, а также нелестно высказалась о квадробинге. Девочка едва сдерживала слезы, пока исполнительница высказывала свое мнение. Ребенка поддержали ровесники и представители движений, а также некоторые артисты. В их числе оказался Егор Крид.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы Милонов и Хамзаев заступились за Mia Boyka, осудив квадробинг.